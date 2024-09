Treibstofftank aufgerissen: 70 Liter Diesel aus LKW geronnen

Veröffentlicht am 9. September 2024, 08:36 / ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Bei der Zufahrt zu einem Parkplatz hat sich ein LKW eines Lebensmittelkonzerns den Treibstofftank aufgerissen. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus, um das Wasser-Treibstoffgemisch mittels Gefahrstoffpumpe abzusaugen. Ausgeronnen sind circa 70 Liter Diesel, diese sind weitestgehend in die Oberflächensickerung gelangt. Die Landeschemiker wurden von den Maßnahmen in Kenntnis gesetzt, heißt es abschließend seitens der Berufsfeuerwehr Klagenfurt in ihrem Facebook-Posting.

