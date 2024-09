Betrunkener (24) stÃ¼rzte mit Motorrad ab: Helferin bei Rettung verletzt

Am Sonntag, 8. September, gegen 17.40 Uhr lenkte ein 24-jähriger Österreicher ein nicht zum Verkehr zugelassenes Motorrad in Kartitsch, Bezirk Lienz, Osttirol, auf einem Forstweg vom Dorfberg talwärts. In einer Linkskurve geriet er über den Fahrbahnrand hinaus und kam erst nach ca. 100 Metern in sehr steilem, mit Steinen durchsetztem Gelände zu liegen.

Helferin verletzt

Wanderer stiegen zum Verletzten ab und setzten einen Notruf ab. Als weitere Wanderer zur Unfallstelle abstiegen, löste sich ein Stein und rollte in Richtung des Verunfallten. Eine 20-jährige Österreicherin versuchte, den Stein aufzuhalten, wodurch sie sich nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei leichte Verletzungen zuzog.

Bergrettung und Hubschrauber im Einsatz

Kurze Zeit später trafen der Notarzthubschrauber und die Bergrettungen Sillian und Obertilliach am Unfallort ein und führten die Bergung des 24-Jährigen durch. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen. Die Frau wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Ein Alkotest mit dem 24-Jährigen verlief positiv. Am Motorrad entstand schwerer Sachschaden.