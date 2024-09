Unfall mit Mountain-Cart: Wiener (28) blieb bewusstlos liegen

Der Wiener fuhr am Sonntagnachmittag, gegen 16.40 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten mit einem Mountain-Cart auf der Forststraße im Gemeindegebiet von Mitterbach am Erlaufsee, Bezirk Lilienfeld, NÖ, talwärts. In einer leichten Kurve kam er laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers rechts von der Fahrbahn ab. Ein Rad geriet in eine Spurrinne, wodurch das Cart hochgeschleudert wurde und der Mann stürzte.

Wiener bewusstlos

Der 28-Jährige blieb bewusstlos auf der Forststraße liegen, während das Cart die Böschung hinabstürzte. Der Bekannte setzte sofort einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Bergrettung Mitterbach war der Verletzte bereits wieder bei Bewusstsein. Nach weiterer Versorgung durch den Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das Unfallkrankenhaus Kalwang geflogen.