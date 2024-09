Junger Mann bei HOCKA-Fest schwer verletzt: Polizei sucht Täter

Der im Bezirk Leibnitz wohnhafte 21-Jährige besuchte am 14. und 15. August 2024 das Fest in Gabersdorf (Bezirk Leibnitz). Gegen 1.45 Uhr verletzten ihn dabei, nach derzeitigem Ermittlungsstand, vier bis fünf Männer schwer am Körper. Die Verletzungen wurden durch mehrere Faustschläge sowie Fußtritte zugefügt. Die gesundheitliche Behandlung des Opfers ist nach wie vor nicht abgeschlossen und dauert an.

Zwei Verdächtige ausgeforscht

Der Polizeiinspektion Leibnitz gelang es mittlerweile, zwei im Bezirk Leibnitz (20, 24) wohnhafte Verdächtige auszuforschen. Einer der beiden zeigt sich teilweise geständig. Hinweise zu den weiteren Tätern konnten jedoch nicht erhoben werden.

Hinweise gesucht

Besucher des „HOCKA-Festes 2024“ werden gebeten, zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Leibnitz, 059-1333-6160 oder 133 bekannt zu geben.