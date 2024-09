Rätsel um unbekannte Leiche in Vorarlberg

Am Sonntag, dem 8. September 2024, fanden Passanten eine derzeit unbekannte Leiche in Kennelbach (Bezirk Bregenz). Um die Mittagszeit wurde die Polizei verständigt, dass im Bereich der Bregenzer Ache in Kennelbach eine leblose Person aufgefunden wurde. Die Bediensteten der Spurensicherung dokumentierten die Auffindungssituation und die Umgebung. „Eine Feststellung der Identität der Person konnte bislang nicht stattfinden. Die Todesursache ist ebenso wenig klar. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Identität und zur möglichen Todesursache eine Obduktion des Leichnams angeordnet“, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Die Ermittlungen laufen.