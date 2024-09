Brutaler Überfall: Grazer auf Heimweg von Unbekannten ausgeraubt

Ein Grazer wurde am Wochenende auf dem Nachhauseweg von einem Lokal von Unbekannten überfallen und ausgeraubt. Hinweise werden gesucht.

Ein Grazer wurde am Wochenende auf dem Nachhauseweg von einem Lokal von Unbekannten überfallen und ausgeraubt. Hinweise werden gesucht.

Gegen 5.45 Uhr war der 27-jährige Grazer schwer alkoholisiert auf dem Nachhauseweg von einem Nachtlokal (Postgarage). Dabei wurde er bisherigen Ermittlungen zufolge im Bereich Dreihackengasse/Rösselmühlgasse von einem bislang unbekannten Täter von hinten attackiert. Dieser ergriff die mitgeführte Bauchtasche des 27-Jährigen und riss ihm diese gewaltsam über den Kopf. In Folge dessen dürfte der Grazer nach vorne gestürzt und mit dem Gesicht am Boden aufgeschlagen sein. Der 27-Jährige erlitt blutende Verletzungen im Gesicht und wurde schließlich vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.

Täter auf der Flucht

Der 27-Jährige selbst konnte zum Tathergang selbst keine konkreten Angaben machen. Eine Zeugin konnte den Überfall jedoch beobachten und leistete auch Erste Hilfe. Der bislang unbekannte Täter soll samt Beute und geringen Bargeldbeträgen sowie in Begleitung zwei weiterer Männer in Richtung Elisabethinergasse bzw. Oeverseegasse geflüchtet sein. Eine sofortige Fahndung nach dem/den Täter/n lief bislang ohne Erfolg. Eine aussagekräftige Personsbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Das Kriminalreferat hat die Ermittlungen übernommen

Hinweise gesucht

„Leider kam es gestern auf dem Heimweg einer unserer Gäste zu einem gewalttätigen Überfall und Raub. Der Vorfall ereignete sich an der Ecke Rösslmühlgasse/Dreihackengasse. Die Täter konnten unerkannt flüchten“, teilen auch die Lokalbetreiber in einer ersten Reaktion mit. Auch sie bitten um Hinweise zu der Tat. „Falls ihr etwas beobachtet habt oder Informationen zum Tathergang habt, wendet euch bitte sofort und direkt an die zuständigen Behörden.“ Dem betroffenen Gast wünsche man eine schnelle Genesung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2024 um 11:27 Uhr aktualisiert