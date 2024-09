Regenschauer in Wien: Wann ist Entspannung in Sicht?

Der Spätsommer verabschiedet sich und die neue Woche startete in Wien mit Abkühlung und Regen, damit erfüllte sich auch die Prognose der GeoSphere Austria für den heutigen Montag, 9. September. Bislang wurden bereits insgesamt zwischen 9 und 13 mm Regen gemessen. Entspannung ist jedenfalls in Sicht: „Bis zum Nachmittag werden nochmals um die 10 mm Niederschlag zusammenkommen, danach zieht das Niederschlagsfeld in Richtung Osten ab“, so Clemens Biermaier von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Mit Maxima von 20 Grad bewegen sich die Temperaturen auch in dem für den Herbst üblichen Bereich.

©Screenshot GeoSphere Austria So sieht die Warnkarte der GeoSphere Austria aus.

Weitere Prognosen für Wien

Die kommenden Tage dürften trocken werden, ehe ein nasses Wochenende auf uns zukommt. „Freitag, Samstag und Sonntag werden sehr trübe und nasse Tage. Wir erwarten höhere Niederschlagsmengen“, sagt Biermaier weiter voraus. Allerdings seien die Prognosen noch relativ unsicher. Feststehe jedenfalls, dass uns ein nasses und kühles Wochenende bevorstehe. Mit ersten Regenschauern ist bereits ab Donnerstag zu rechnen.