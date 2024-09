Regen und Gewitter ziehen über Kärnten: Wo es heute am meisten schüttet

Kürzlich wurde über ein drohendes Adriatief informiert, welches nun Kärnten erreicht hat. Die Österreichische Unwetterzentrage informierte überdies darüber, wann und wo es in Österreich mit dem Schnee losgeht. Regenschauer begleiten uns durch den heutigen Montagvormittag, auch die Temperaturen sind etwas gesunken. Die Unwetterzentrale (UWZ) gibt für den Großteil Kärntens am Montagvormittag sogar die rote Warnstufe aus, wogegen die Geosphere Austria lediglich die gelbe Warnstufe ausruft.

©Unwetterzentrale Österreich Die Unwetterzentrale (UWZ) gibt für große Teile Kärntens die rote Unwetterwarnstufe aus. (Stand 9. September 10 Uhr)

Heute in Kärnten

Seitens der Geosphere Austria heißt es, dass die Niederschlagsmengen bislang unspektakulär seien. „Im Westen Kärntens regnet es etwas stärker, im Osten kaum. In Klagenfurt zum Beispiel tröpfelt es nur leicht. Vom Süden her kommt um die Mittagszeit noch einmal Niederschlag, dieser klingt bis zum Nachmittag wieder ab“, informiert Meteorologe Gerhard Hohenwarter von der Geosphere Austria gegenüber 5 Minuten. Am Nachmittag soll es vom Westen her auch schon wieder auflockern, bis zum Abend könnte auch die Sonne scheinen. „Der Regen ist jedenfalls wichtig, die Natur braucht es. Es gab seit fast einem Monat keinen flächendeckenden Regen“, so Hohenwarter im Gespräch mit 5 Minuten.

©Geosphere Austria/ZAMG Seitens der Geosphere Austria wird lediglich die gelbe Warnstufe ausgerufen.

Temperaturen in Kärnten

In Oberkärnten hat es derzeit um die 15 bis 16 Grad. In Klagenfurt habe es in der Nacht nicht einmal unter 18 Grad abgekühlt, derzeit liegen die Temperaturen bei 17 bis 18 Grad, führt Hohenwarter im Gespräch mit 5 Minuten weiter aus. Am Nachmittag sollen die Temperaturen dann auf 20 Grad ansteigen. „Für diese Jahreszeit sind um die 22 Grad typisch. Das sind auch ziemlich genau die Werte, die wir heute erreichen werden. Viel eher war es so besonders, dass der September so überdurchschnittlich warm gestartet ist, das Wetter jetzt ist üblich“, heißt es seitens des Meteorologen.

Morgen, übermorgen und am Wochenende

Morgen und übermorgen soll es in Kärnten meist trocken bleiben. „Erst ab Mittwochabend ist im Nord-Westen und Westen Kärntens mit Niederschlag zu rechnen“, so Hohenwarter gegenüber 5 Minuten. Am Wochenende sei ein Tief mit viel Niederschlag zu erwarten, aktuell regnet es verbreitet im Alpenraum. Das kommende Wochenende soll mit großer Wahrscheinlichkeit sehr nass und kühl werden, informiert die Geosphere Austria in ihrem Facebook-Posting.

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2024 um 12:05 Uhr aktualisiert