Döner-Imbiss-Betreiber schlittert in Insolvenz

Über einen Gläubigerantrag wurde über den Betreiber eines Imbisses in St. Stefan ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das berichteten am heutigen Montag, dem 9. September, der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditorenschutzverband von 1870 (KSV1870). Aktuell ist weder die Höhe der Aktiva noch der Passiva bekannt. Laut AKV sind zwei Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Franz Poganitsch aus Wolfsberg bestellt. „Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 14. Oktober 2024

statt“, ergänzt der KSV1870. Forderungen können ab sofort bei beiden Kreditorenschutzverbänden eingereicht werden.