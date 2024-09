Müllkartell: „Villacher Saubermacher nicht betroffen“

Veröffentlicht am 9. September 2024, 13:11 / ©Villacher Saubermacher

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ermittelt aktuell gegen zahlreiche österreichische Entsorgungsbetriebe wegen Preis- und Marktabsprachen, die es im Zeitraum von Juli 2002 bis März 2021 gegeben haben soll, 5 Minuten berichtete. Darunter auch gegen die Firma FCC Austria Abfallservice und die steirische Firma Saubermacher (SDAG). Mehr dazu liest du hier: Müllkartell: 7-Millionen-Strafe und Kronzeugenstatus für Saubermacher.

Villacher Saubermacher von Affäre

um Preisabsprachen nicht betroffen

Nicht betroffen von den Ermittlungen ist die Villacher Saubermacher GmbH und Co KG mit Standort in der Drauwinkelstraße, wie die Stadt mit einer Aussendung am Montag klarstellt. Das Unternehmen ist eine Tochter der Stadt Villach. Es handelt sich hier um das Modell einer Öffentlich Privaten Partnerschaft (ÖPP). Gleichberechtigte Partner sind die Stadt Villach und die Firma Saubermacher. Durch dieses umsichtige Modell sei die volle Transparenz bei Gebühren, Kosten und Leistungen stets gegeben.

Volle Transparenz: Gebarungsprüfung in Auftrag gegeben

Durch die Mitgestaltung der Stadt Villach werde außerdem sichergestellt, dass es für die Villacher faire Preise und keine überhöhten Gebühren für die Leistungen bei der Entsorgung von Haus-, Sperr- und Biomüll sowie sonstigen abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen gibt. „Im Sinne der vollen Transparenz habe ich zudem eine Gebarungsprüfung im Bereich der Villacher Saubermacher über den Stadtrechnungshof in Auftrag gegeben“, sagt Bürgermeister Günther Albel.