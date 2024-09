Wenn du diesen Mann kennst, ruf sofort die Polizei!

Veröffentlicht am 9. September 2024, 13:18 / ©LPD Wien

Ein unbekannter Mann hat im August 2024 gleich drei Lebensmittelgeschäfte in Wien überfallen. Immer um 18 Uhr schlug er zu, bedrohte die Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargeldes auf. Seine Beute sackte er entweder in einen Rucksack oder in eine schwarze Plastiktragetasche ein, ehe er dann flüchtete. Durch die Videoaufnahmen ist klar: Es handelte sich bei allen drei Vorfällen um denselben Täter. Die Landespolizeidirektion Wien fügt hinzu: „Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Bei den Überfällen wurde niemand verletzt.“ Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Nähere Infos Tatzeitpunkte: 10., 17. und 31. August

Tatorte: Wien-Simmering, Meidling, Ottakring

Täterbeschreibung: Der Tatverdächtige soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, ca. 170–180 cm groß, schwarze Haare, eine schwarze Kappe und eine schlanke Statur haben.

Hinweise an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub unter der Telefonnummer 01-31310-57210