Autofahrerin (85) verletzt: Navi löste sich aus der Halterung

Am heutigen Montagmorgen, um 08.20 Uhr, lenkte eine 85-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg ihr Auto auf der Obdacher Bundesstraße (B 78) von Norden kommend in Richtung Süden. Kurz vor der Ortseinfahrt von Twimberg, in der Gemeinde Wolfsberg, löste sich das am Armaturenbrett angebrachte Navigationsgerät, weshalb die Lenkerin nicht mehr auf die Fahrbahn blickte.

Auf die Gegenfahrbahn geraten

Wegen der Ablenkung geriet sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem Randstein und anschließend mit der Böschung. Die Lenkerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht, heißt es im Polizeibericht der Landespolizeidirektion Kärnten. Am PKW entstand schwerer Sachschaden.