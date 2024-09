„MedMobil 1450“ bringt medizinische Hilfe direkt zu dir nach Hause

Ab dem 1. Oktober steht den Steirerin in drei Pilotregionen ein neues, wegweisendes Gesundheitsangebot zur Verfügung. Das „MedMobil 1450 – Steiermark“ bietet ärztliche Hausbesuche in den Nachtstunden und soll so unnötige Fahrten in überlastete Spitalsambulanzen verhindern. Vermittelt wird der Service über das bereits bewährte Gesundheitstelefon 1450. In den Regionen Leibnitz/Wildon, Bruck/Kindberg und Weiz/Gleisdorf wird damit der Bereitschaftsdienst erweitert, um auch nachts schnelle medizinische Hilfe zu Hause zu gewährleisten. Das Projekt läuft vorerst für sechs Monate und wird mit rund 370.000 Euro vom Land Steiermark unterstützt.

Was bringt das „MedMobil 1450“?

Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) hebt die Bedeutung dieses neuen Dienstes hervor: „Mit dem ‚MedMobil 1450 – Steiermark‘ schließen wir eine Lücke in der Primärversorgung. Die Patientinnen und Patienten können sich darauf verlassen, dass sie rund um die Uhr bestmöglich versorgt werden. Das erspart vielen Erkrankten den Weg ins Krankenhaus und entlastet gleichzeitig die Ambulanzen.“ Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) sieht große Vorteile in dem neuen Angebot: „Unser Ziel ist eine flächendeckende, hochwertige Gesundheitsversorgung für alle Steirerinnen und Steirer. Nach dem erfolgreichen Gehaltspaket für unsere KAGes-Mitarbeiter ist das ‚MedMobil‘ ein weiterer Meilenstein.“

© Land Steiermark Übersicht „MedMobil 1450 – Steiermark“

Schnelle Hilfe per Telefon

Wie funktioniert der neue Service? Ganz einfach: Wer außerhalb der Ordinationszeiten ärztliche Hilfe benötigt, wählt das Gesundheitstelefon 1450. Innerhalb von Sekunden kümmert sich das geschulte Personal um die Anrufer. Sollte es notwendig sein, wird sofort ein Arzt nach Hause geschickt. Das „MedMobil 1450“ bietet damit auch in den Nachtstunden eine sofortige Lösung, wenn die Arztpraxen bereits geschlossen haben. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) ist überzeugt: „Egal, wo jemand in der Steiermark lebt – die Gesundheitsversorgung muss immer auf höchstem Niveau sein. Mit dem MedMobil bringen wir rasch und unkompliziert Hilfe zu den Menschen.“

Was kostet das Pilotprojekt?

Das Pilotprojekt wird umfassend evaluiert, um es bestmöglich an die Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen. Für die Bereitschaftsärzte in den Pilotregionen gibt es 440 Euro pro Schicht, dazu kommt eine Visitenpauschale von 120 Euro pro Einsatz. Für die Patienten fallen dabei keine zusätzlichen Kosten an – sie profitieren einfach von der erweiterten Versorgung.

Gesundheitstelefon 1450: Immer auf Draht!

Bereits seit fünf Jahren gibt es das Gesundheitstelefon 1450, das sich als zuverlässiger Ratgeber für medizinische Fragen etabliert hat. Rund um die Uhr stehen hier qualifizierte Krankenpfleger und Berater zur Verfügung, um den Anrufern zu helfen. Allein im zweiten Quartal 2024 gingen etwa 20.000 Anrufe ein, die durchschnittliche Wartezeit beträgt nur 14 Sekunden.