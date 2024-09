Schnee in Österreich: Wo bereits erste Flocken gefallen sind

Der Spätsommer nahm bereits am gestrigen Sonntag Abschied. Ein Adriatief sorgte für einen Wetterumschwung mit heftigen Regenschauern und Gewittern, die bis heute Nachmittag andauerte. Mehr dazu hier: Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen in Kärnten. Die Prognosen für diese Woche hatten aber eine weitere Überraschung im Gepäck: Schnee!

Schnee in Österreich: Hier wird es schneien

Wie berichtet, hatten Meteorologen ab Donnerstag bis Freitag Schnee in Österreich vorhergesagt. Vor allem in den höheren Lagen zwischen 1.000 bis 1.400 Metern sollte es laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) schneien – voraussichtlich betroffen sind Teile Kärntens, der Steiermark, Tirols und Salzburgs. Auch die GeoSphere Austria stimmt mit der Schneeprognose überein. Laut der GeoSphere Austria liegt die Schneefallgrenze an den beiden Tagen zwischen 1.100 bis 1.500 Metern Seehöhe. Eine Online-Karte der UWZ zeigt, wo und mit wie viel Schnee zu rechnen ist.

Magst du Schnee? Ja sehr! Nein! Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auf den Bergen ist es bereits weiß

Frau Holle schüttete ihre Kissen aber schon viel früher aus. Während es in Österreich größtenteils regnete, wurde es im Hochgebirge teils schon winterlich. So ist es am Hohen Sonnblick sowie auf den Ötztaler Alpen schon weiß. Die frostfreie Zeit hat somit ein Ende. ORF-Meteorologe Sigi Fink dazu: „66 Tage (in Folge) ohne Frost am Hohen Sonnblick (3.100 m), gab es noch nie seit 1886, jetzt endlich leichter Frost und Schneefall! „

Mit über 1 Meter Schnee zu rechnen

Fink gibt auch für die Schneemengen ab Donnerstag ungefähre Prognosen ab. Laut ihm soll am Hohen Sonnblick von Donnerstag bis Sonntag rund 1 Meter Schnee zusammenkommen. Er fügt hinzu: „Auf manchen Bergen im Salzkammergut auf über 2.000 Meter Höhe sogar 1,5 Meter! Und selbst in 1.000 Meter Höhe wird es mal in manchen Tälern und in manchen Dörfern schneien.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2024 um 14:41 Uhr aktualisiert