Angriff im Wiener Freibad: Mann verletzt Mitarbeiter und Polizistin

Veröffentlicht am 9. September 2024, 14:30

Am Sonntagnachmittag, den 8. September 2024, alarmierten Zeugen die Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus, nachdem ein 39-jähriger Mann sich unbefugt Zutritt zu einem Freibad in Wien-Penzing verschaffte. Ohne das Eintrittsgeld zu bezahlen, betrat der Mann das Gelände und geriet kurz darauf in eine Auseinandersetzung mit einem Angestellten des Bades.

Fluchtversuch nach Angriff: Täter verletzt auch Beamtin

In der hitzigen Auseinandersetzung soll der Mann den Mitarbeiter des Freibades körperlich angegriffen und verletzt haben. Der Angestellte musste von der Wiener Berufsrettung versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer versuchte daraufhin zu fliehen, doch eine zufällig anwesende Beamtin außer Dienst stellte ihn. Während sie auf die Ankunft ihrer uniformierten Kollegen wartete, wurde auch sie vom Täter angegriffen und leicht verletzt. Die herbeigerufenen Polizisten nahmen den Mann schließlich fest. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann mehrfach straf- und verwaltungsrechtlich auf freiem Fuß angezeigt.