Kärntner ÖVP Plakate wurden obszön beschmiert und zerstört

Besonders betroffen sind Aufsteller in Mörtschach (Ortsteile Stampfen und Lassach), in Winklern (Ortsausfahrt Richtung Mörtschach) und in Rangersdorf (Ortsteil Tresdorf). Die Plakate und Banner wurden mutwillig beschmiert und in manchen Fällen sogar komplett zerstört. Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig zeigt sich tief betroffen: „Ein Transparent wurde mit Hakenkreuzen beschmiert, fünf weitere niedergerissen. Das ist nicht nur ein Angriff auf die Volkspartei, sondern auch auf die Demokratie und den freien Meinungswettbewerb.“

Löschnig fordert zu einem fairen Wahlkampf auf

Löschnig fordert eindringlich zur Besinnung und einem fairen Wahlkampf auf: „Wenn politischer Wettstreit in Vandalismus umschlägt, dann ist eine Grenze überschritten, die in einer zivilisierten Gesellschaft niemals übertreten werden darf. Diese abscheulichen Taten sind auf das Schärfste zu verurteilen. Wahlen sollten durch Argumente und konstruktiven Dialog entschieden werden, nicht durch Vandalismus. Wir rufen alle politischen Mitbewerber und ihre Anhänger dazu auf, den politischen Diskurs mit Respekt zu führen.“ Die Kärntner Volkspartei hat bereits jede dieser Vandalenaktionen zur Anzeige gebracht.