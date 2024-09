Großbrand in Klosterneuburg: Feuerwehr kämpft gegen die Flammen

Am Montagvormittag brach in einem Einfamilienhaus in Kierling, einem Stadtteil von Klosterneuburg, ein Großbrand aus. Das Gebäude aus Holz stand innerhalb kürzester Zeit vollständig in Flammen. Die Rauchentwicklung war so stark, dass sie bis in die umliegenden Ortschaften Klosterneuburg und Kritzendorf wahrgenommen werden konnte. Feuerwehrkräfte aus der Umgebung wurden sofort mobilisiert, um das Feuer zu bekämpfen.

Schwierige Löscharbeiten bei starkem Regen

Die Feuerwehr wurde gegen 11.15 Uhr alarmiert und rückte mit sechs Wehren und rund 100 Einsatzkräften aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch äußerst schwierig. Aufgrund der Lage des Hauses mussten lange Zubringerleitungen verlegt werden, um eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen. Trotz des starken Regens war der Einsatz von Atemschutzgeräten notwendig, da das Feuer gewaltige Rauchschwaden erzeugte.

Mehrere Explosionen

Während des Einsatzes kam es zu mehreren Detonationen, die weit über die Einsatzstelle hinaus zu hören waren. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers Franz Resperger waren explodierende Gasflaschen die Ursache für die lauten Explosionen. Dank intensiver Kühlungsmaßnahmen konnte jedoch ein Öltank, der ebenfalls in Gefahr war, vor den Flammen geschützt werden.

Einsatzkräfte verhindern Ausbreitung auf Waldstück

Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Haus. Die Feuerwehr konzentriert sich nun darauf, ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Waldstück zu verhindern. Laut Resperger könnten die Löscharbeiten noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen, da das Feuer aufgrund der Bauweise des Hauses und der vorhandenen Materialien nur schwer unter Kontrolle zu bringen ist, wie „noe.ORF.at“ berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2024 um 15:06 Uhr aktualisiert