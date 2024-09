Drama bei Feuerwehrübung: Kameraden retten 69-Jährigem das Leben

Es passierte am 18. Juli: Josef Noska, Gebhard Gangl und die anderen Kameraden der Senioren-Bewerbsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Kirchschlag bereiteten sich für den anstehenden Feuerwehr-Abschnittsbewerb vor. Alles lief dabei wie immer: Sie stellten in möglichst rascher Zeit eine Wasserversorgung sicher und legten eine Zubringerleitung mit Feuerwehrschläuchen und Verteiler für einen Löschangriff. Beim Wegräumen jedoch stolperte Josef Noska über den Wasserverteiler und stürzte zu Boden.

„Er atmete nicht mehr“

„Anfangs dachte ich, Sepp wäre gestolpert. Wir rannten hin und bemerkten, dass er nicht mehr atmet und keinen Puls mehr hat“, schildert Gebhard Gangl die bangen Momente. „Ich begann mit der Herzdruckmassage und meine Kollegen setzten die Rettungskette in Gang. Sie zögerten nicht, wählten den Notruf, assistierten bei der Wiederbelebung und machten Passanten aufmerksam, dass was Ernstes passiert war.“ Bis die Rettungskräfte eintrafen, leisteten sie beherzt Erste Hilfe und kämpften um Noskas Leben. Kurze Zeit später kam der Gemeindearzt von Kirchschlag und ein weiterer Arzt vorbei, der zufällig am nahegelegenen Sportplatz war. Sie setzten einen mitgebrachten Defibrillator ein – kurz darauf begann das Noskas Herz wieder zu schlagen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Spital nach Linz.

„Dass wir Sepp das Leben retteten, war unser größter Sieg!“

„Dem Einsatz meiner Kameraden verdanke ich es, dass ich weiterleben darf“, freut sich Noska. Die Rettungskette funktionierte perfekt und nach 15 Tagen im Krankenhaus durfte der 69-jährige Pensionist wieder nach Hause. Die Teilnahme am Abschnittsbewerb, am 20. Juli, sagte die Senioren-Bewerbsgruppe ab. „Wir haben einen viel größeren Sieg errungen, weil wir Sepp das Leben retteten“, meint Feuerwehrmann Gangl. Wenige Tage später besuchte er Josef im Krankenhaus und beide erlebten die emotionalen Momente noch einmal. Seit 52 Jahren ist Josef Noska Teil der Freiwilligen Feuerwehr Kirchschlag – seit 2016 engagiert sich der ehemalige Rettungssanitäter nach kurzer Pause wieder freiwillig beim Oberösterreichischen Roten Kreuz als Fahrer beim Hausärztlichen Notdienst.