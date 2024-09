Nach Überfall in Graz: „Ich lag am Boden und sie traten mich weiter“

Nach dem brutalen Raubüberfall am 8. September in Graz spricht das 27-jährige Opfer erstmals über die erschütternden Erlebnisse.

Am Sonntag, dem 8. September 2024, wurde ein 27-jähriger Grazer Opfer eines brutalen Überfalls auf dem Heimweg von einem Grazer Nachtlokal, wir berichteten. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der Dreihackengasse, als der junge Mann von einem Unbekannten hinterrücks attackiert und ausgeraubt wurde. Jetzt hat das Opfer mit 5 Minuten über die schrecklichen Momente gesprochen.

„Ich lag am Boden und sie traten mich“

„Ich habe ein Schädel-Hirn-Trauma und eine retrograde Amnesie erlitten“, erzählt er im Gespräch gegenüber 5 Minuten. „Deshalb kann ich mich auch kaum an etwas erinnern.“ Doch an eine Sache kann er sich noch schmerzlich genau erinnern: Die brutalen Tritte und Beschimpfungen. „Wörter wie ‚Schwuchtel‘ fielen, ich lag am Boden und kann mich noch an die Tritte und die Beschimpfungen erinnern. Dann bin ich im LKH aufgewacht“, sagt er.

Hoffnung auf Gerechtigkeit – Täter auf der Flucht

Der oder die Täter haben nicht nur die Bauchtasche des 27-Jährigen erbeutet, sondern ihm auch körperlich und seelisch großen Schaden zugefügt. Eine Zeugin, die den Überfall beobachtete, leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Doch von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Trotz intensiver Fahndung durch die Polizei sind sie auf der Flucht. „Ich hab die Tat bei der Polizeiinspektion Gries angezeigt“, berichtet der 27-Jährige gegenüber 5 Minuten. Das Kriminalreferat hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise gesucht

„Leider kam es gestern auf dem Heimweg einer unserer Gäste zu einem gewalttätigen Überfall und Raub. Der Vorfall ereignete sich an der Ecke Rösslmühlgasse bzw. Dreihackengasse. Die Täter konnten unerkannt flüchten“, teilen auch die Lokalbetreiber in einer ersten Reaktion mit. Auch sie bitten um Hinweise zu der Tat. „Falls ihr etwas beobachtet habt oder Informationen zum Tathergang habt, wendet euch bitte sofort und direkt an die zuständigen Behörden.“ Dem betroffenen Gast wünsche man eine schnelle Genesung.

©Screenshot instagram „Postgarage“ Auch die Lokalbetreiber bitten um Hinweise zum Vorfall.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2024 um 15:25 Uhr aktualisiert