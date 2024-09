35 Kilo Cannabis im Koffer: Frau (23) am Flughafen Wien-Schwechat festgenommen

Am Sonntag, den 8. September 2024, führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat, die auf den Kriminaldienst der Grenzpolizei spezialisiert sind, eine gezielte Kontrolle des Transitgepäcks am Flughafen Wien-Schwechat durch. Dabei stießen sie auf eine große Menge an Drogen, die in zwei Großgepäckkoffern versteckt war. Insgesamt wurden rund 35 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt.

Drogenfund im Transitgepäck aus Bangkok

Die beschlagnahmten Koffer gehörten zu einem Flug aus Bangkok und sollten nach Barcelona weitertransportiert werden. Die Koffer wurden im Transitbereich entdeckt, bevor sie ihr endgültiges Ziel erreichen konnten. Die Entdeckung dieser großen Menge an Cannabis war ein bedeutender Erfolg im Kampf gegen den internationalen Drogenschmuggel.

Festnahme an Bord des Weiterfluges

Die Koffer waren auf den Namen einer 23-jährigen US-amerikanischen Staatsbürgerin eingecheckt. Die Kriminalbeamten konnten die Frau noch an Bord ihres Weiterfluges nach Barcelona festnehmen. Während der Vernehmung zeigte sie sich umfassend geständig und legte ein Geständnis ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde die Verdächtige in die Justizanstalt eingeliefert.