Starkregen in der Steiermark: „Mancherorts fielen über 60 Liter“

Starkregen in der Steiermark: „In einigen Regionen fielen über 60 Liter Niederschlag“, so Geosphere-Meteorologe Maritn Kulmer im Gespräch mit 5min.at.

Starkregen in der Steiermark: „In einigen Regionen fielen über 60 Liter Niederschlag“, so Geosphere-Meteorologe Maritn Kulmer im Gespräch mit 5min.at.

Die steirische Wetterlage zeigt sich am heutigen Montag, dem 9. September, von ihrer nassen Seite. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale sowie Martin Kulmer von der Geosphere Austria sind seit Mitternacht teils große Regenmengen in der Steiermark gefallen. Besonders stark betroffen war die Oststeiermark, wo über 50 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden, beispielsweise in Hartberg.

„Der Großteil des Regens ist vorbei“

Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer erklärte im Gespräch mit 5 Minuten: „Mancherorts gab es über 60 Liter Niederschlag. Der Großteil der Niederschläge ist für heute vorbei. Aktuell regnet es noch in den oststeirischen Regionen wie Bad Radkersburg, ansonsten ist es bereits wieder trocken. In einigen Gebieten klart der Himmel auch schon wieder auf.“

Beeindruckende Regenmengen in der Steiermark

Die Regenmengen, die heute in der Steiermark registriert wurden, sind beachtlich. „Besonders hohe Werte wurden in Fürstenfeld und auf der Laßnitzhöhe mit jeweils 63 Liter pro Quadratmeter gemessen. Auch am Schöckl wurden 61 Liter pro Quadratmeter und in St. Radegund 60 Liter pro Quadratmeter verzeichnet. Sogar der niedrigste Wert, 21 Liter pro Quadratmeter in Irdning im Ennstal, ist beachtlich.“, erklärt Kulmer im Gespräch. Auch in Graz regnete es am Montagvormittag stark, die Österreichische Unwetterzentrale misste eine Niederschlagsmenge von 48 Litern pro Quadratmeter.

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ausblick: Zwei ruhige Tage stehen bevor

Kulmer gibt zudem einen Ausblick auf die nächsten Tage in der Steiermark: „Die nächsten zwei Tage sollen ruhig werden, danach könnte es jedoch wieder heikel werden.“ Während die Steirer sich über eine kurze Wetterberuhigung freuen können, bleibt abzuwarten, wie sich die Wetterlage in der kommenden Zeit entwickeln wird.