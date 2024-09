Güterzug-Tragödie in Fürnitz: Lokführer nun bald vor Gericht

Am 20. Jänner 2023 kam es zur Tragödie. Bei Fürnitz sind zwei Güterzüge zusammengestoßen, einer davon entgleiste und 80.000 Liter Kerosin traten aus. Der Lokführer muss sich vor Gericht rechtfertigen, allerdings war der Prozess bisher verschoben worden. Nun gibt es einen neuen Termin.

Ab Oktober vor dem Bezirksgericht Villach

Eigentlich hätte der Prozess bereits viel früher stattfinden sollen, dann erkrankte die zuständige Richterin. Wie der ORF berichtet, findet die neue Verhandlung ab 15. Oktober am Bezirksgericht Villach statt. Eine Reihe unglücklicher Umstände führte zu dem schweren Unfall. Einerseits war das Sicherungssystem eines der Züge defekt, das automatisch eine Notbremsung auslöst, wenn der Lokführer ein rotes Signal übersieht. Andererseits wird dem Lokführer vorgeworfen, grob fahrlässig gehandelt zu haben, weshalb er sich verantworten muss. Bei einem Schuldspruch drohen ihm ein Jahr Haft oder eine Geldstrafe von 720 Tagsätzen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Großer Schaden für die Umwelt

Großen Schaden für die Umwelt hat der Unfall angerichtet. So wird die Sanierung derer noch rund zehn Jahre dauern, sagt der Landeschemiker Johannes Striedner dem ORF gegenüber. Aufgrund der riesigen Mengen an Kerosin, welches in die Erde sickert ist, muss der etwa 1.000 Quadratmeter große Grundwassersee in vier Meter Tiefe saniert sein werden. Und das dauert.