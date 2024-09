Feuerwehr Admont in tiefer Trauer: „Ruhe in Frieden, Luis“

Veröffentlicht am 9. September 2024, 17:49 / ©Montage: Feuerwehr und Rettungsabteilung Admont/ 5 Minuten

„Wir trauern um unseren Kameraden und langjährigen Leitstellendisponenten HFM Alois Dechler, der am 6. September verstorben ist“, teilt die Feuerwehr und Rettungsabteilung Admont mit. Alois Dechler, „Oberfunker“ bei der Feuerwehr, war über viele Jahre hinweg eine tragende Säule der Einsatzabteilung. Sein unermüdlicher Einsatz und seine jahrelange Bereitschaft wurden von allen geschätzt.

„Ein letztes ‚Gut Heil‘. Ruhe in Frieden“

Die Feuerwehr und Rettungsabteilung Admont bedankt sich herzlich für seine außergewöhnlichen Verdienste. „Lieber Luis, vielen Dank für deine jahrelange Bereitschaft als ‚Oberfunker‘. Ein letztes ‚Gut Heil‘. Ruhe in Frieden“, so die Feuerwehr in einer emotionalen Mitteilung.