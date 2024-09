Verfolgungsjagd: Wiener (29) rammt Polizeiwagen und prallt gegen Hydranten

Am Donnerstag, den 5. September 2024, gegen 21.40 Uhr, versuchte ein 29-jähriger Wiener in Ebenfurth, sich einer Polizeikontrolle durch hohe Geschwindigkeit und das Fehlen von Fahrzeuglicht zu entziehen. Während seiner riskanten Flucht überfuhr der Fahrer mehrere rote Ampeln und durchquerte einen Kreisverkehr in entgegengesetzter Richtung, was andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Flucht endet an einem Hydranten

Die Polizei stellte ihren Streifenwagen quer über die Fahrbahn, um die Flucht zu stoppen. Der Fahrer rammte jedoch den Polizeiwagen, der dadurch auf die Seite geschoben wurde. Nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, touchierte der 29-Jährige einen Randstein und prallte frontal gegen einen Hydranten, was seine Flucht abrupt beendete.

Auto war nicht zum Verkehr zugelassen

Bei der weiteren Untersuchung durch den koordinierten Kriminaldienst des Bezirks Wiener Neustadt wurde festgestellt, dass das Fahrzeug des Mannes nicht ordnungsgemäß zum Verkehr zugelassen war und mit missbräuchlich verwendeten Kennzeichen versehen war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 29-Jährige in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Polizei blieb unverletzt, jedoch entstand am Streifenwagen erheblicher Sachschaden.