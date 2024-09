In scharfer Linkskurve gestürzt: Motorradfahrer verletzt

Am 9. September um 15.19 Uhr lenkte ein 41-jähriger Deutscher ein Motorrad auf der Plöckenpass Bundesstraße (B 110) von Oberdrauburg bergwärts in Richtung Kötschach. In Waidach, Gemeinde Oberdrauburg, Bezirk Spittal/Drau, kam er aus bisher unbekannter Ursache in einer scharfen Linkskurve zu Sturz.

Bei Sturz verletzt

Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung Kötschach in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.