18. Krumpendorfer Oktoberfest: Spaß in Dirndl und Lederhose

Die Vorbereitungen für das jährliche Oktoberfest der FF Krumpendorf laufen auf Hochtouren. Am 13. und 14. September wird die Rathauswiese in Krumpendorf zwei Tage lang wieder zum stimmungsvollen Festgelände. Das Musik- und Unterhaltungsprogramm bietet Spaß in Dirndl und Lederhose!

Zum Programm

Der traditionelle Bieranstich findet am Freitag, dem 13. September um 21.30 Uhr statt, für Musik und Stimmung sorgen „Die ELCHOS“, für die Mitternachtseinlage wurde die Krumpendorferin Chiara Thaler engagiert. Am Samstag, dem 14. September ist das Festzelt mit warmer Küche ab 12 Uhr geöffnet, der Kindernachmittag beginnt um 13.00 Uhr, die Fahrzeugsegnung ist für 17 Uhr angesetzt, informiert die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf. Die „Geschwister Scharf“ spielen auf ab 18 Uhr, gefolgt von den „Schilcherland Buam“ ab 21 Uhr. Für Speis und Trank sorgt, wie bereits im Vorjahr, der Tschemernig aus Moosburg. Karten gibt es im Vorverkauf bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr oder an der Abendkassa, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Krumpendorf abschließend.