Nach Gefahrenquelle: Schulstart in neuer Volksschule verlief gut

Zu Beginn der Sommerferien wurde durch eine Routineinspektion einer Fachfirma eine potenzielle Gefahrenquelle für die Sicherheit der Kinder und des Lehrpersonals entdeckt. Umgehend wurde das alte Volksschulgebäude gesperrt. Eine entsprechende Behebung der Mängel wäre aus wirtschaftlichen Gründen keineswegs sinnvoll gewesen.

Ehemalige Mittelschule

Glücklicherweise hatte die Marktgemeinde Bad Bleiberg die Möglichkeit auf ein intaktes Bestandsgebäude, die ehemalige Mittelschule, zurückzugreifen. Seit über zehn Jahren gibt es Bestrebungen, die Volksschule in dieses Gebäude zu integrieren. Gestützt durch die Einstimmigkeit des Gemeinderats fiel aus diesem Grund die Entscheidung, die Volksschule in die ehemalige Mittelschule umzusiedeln. In kürzester Zeit wurden sämtliche Mängel am Gebäude behoben, sodass einem geordneten und sicheren Schulstart nichts im Wege stand. In den nächsten Jahren soll der Umbau in einen hochmodernen Bildungscampus erfolgen.

Großen Turnsaal weiterhin nutzen

Nach der Schließung der Mittelschule war es der Marktgemeinde Bad Bleiberg ein besonderes Anliegen den großen Turnsaal weiterhin nutzen zu können. Durch die Umsiedelung ist nunmehr auch die Nutzung des Turnsaales für die Vereine unseres Hochtals weiterhin gesichert. Aufgrund des neuen Busfahrplanes ergeben sich für die „Buskinder“, welche aus Fahrtrichtung Villach kommen, unvermeidbar Wartezeiten. In enger Absprache mit der Schulleitung und in Entsprechung der gesetzlichen Vorschiften wurde die Beaufsichtigung dieser Kinder bis zum Beginn der Aufsichtspflicht des Lehrpersonals durch die Marktgemeinde Bad Bleiberg sichergestellt.