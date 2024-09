Frontalcrash in Kufstein: Autofahrerin (30) bei Lkw-Unfall schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Kufstein Straße in Langkampfen: Eine Autofahrerin kollidierte frontal mit einem Lkw und wurde schwer verletzt.

Veröffentlicht am 9. September 2024, 18:55 / ©5 Minuten

Am Montag, den 9. September 2024, ereignete sich gegen 7.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kufstein Straße im Gemeindegebiet von Langkampfen. Laut der Polizei Tirol geriet eine 30-jährige Frau aus Österreich aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Wucht des Aufpralls war so erheblich, dass die Frau schwer verletzt wurde.

Fahrerin schwer verletzt, Lkw-Fahrer unverletzt

Nach dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin umgehend von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht und später zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck verlegt. Der Fahrer des Lkw blieb hingegen unverletzt. Der Unfall führte zu erheblichen Schäden an beiden Fahrzeugen.