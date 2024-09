Schweißarbeiten führen zu Feuer: 70-Jähriger alarmiert Feuerwehr

Der 70-jährige Hausbesitzer führte gegen 14.45 Uhr Schweißarbeiten in seiner Garage in Gleinstätten in Leibnitz durch, die als Werkstatt genutzt wird. Neben Werkzeugen und Maschinen befanden sich auch diverse Verpackungsmaterialien und Alttextilien in der Garage. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, schloss der 70-Jährige das Garagentor, ohne zu bemerken, dass Funken einen Glimmbrand verursacht hatten.

34 Florianis im Einsatz

„Im Zuge der Schweißarbeiten dürfte es durch Funkenflug in der Folge zu einem Glimmbrand gekommen sein. Die Freiwilligen Feuerwehren Prarath, Pistorf und Gleinstätten, die mit 34 Kräften im Einsatz war, konnten den Brand schließlich löschen“, heißt es seitens der Polizei. „Die Ermittlungen zur Brandursache wurde von einem Bezirksbrandermittler durchgeführt. Es entstand erheblicher Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden“, heißt es abschließend.