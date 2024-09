Annäherungsverbot ignoriert: 35-Jähriger nach Eskalation festgenommen

Am Sonntag, den 8. September 2024, wurden Polizisten in den Wiener Bezirk Meidling gerufen, da sich ein 35-jähriger Österreicher trotz eines bestehenden Betretungs- und Annäherungsverbots vor der Wohnung seiner Ex-Frau aufhielt. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann jedoch bereits verschwunden. Trotz einer umfassenden Nachschau im Haus und dessen Umgebung konnte der 35-Jährige zunächst nicht aufgefunden werden.

Aggressives Verhalten eskaliert bei erneutem Polizeieinsatz

Kurz darauf meldete sich der Mann erneut und gab am Notruf an, persönliche Gegenstände aus der Wohnung abholen zu wollen – allerdings nur im Beisein der Polizei. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Mann von Beginn an aggressiv und gereizt. Die Situation eskalierte, als er den Aufforderungen, sich zu beruhigen, nicht nachkam und sich zunehmend aufbrausend verhielt. Er ballte die Fäuste und gestikulierte bedrohlich in Richtung der Polizisten, was schließlich zu einem Widerstand gegen die Staatsgewalt führte. Bei der anschließenden Festnahme wurde ein Beamter verletzt und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Trotz dieser Eskalation ordnete die Staatsanwaltschaft Wien an, den Mann auf freiem Fuß anzuzeigen.