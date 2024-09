Leben retten lernen: Großes Erste-Hilfe-Event in Grazer Parks

Am 11. September 2024 von 13 bis 17 Uhr stehen im Stadtpark, Augarten, Volksgarten und ORF-Park kostenlose Erste-Hilfe-Stationen bereit.

Am 11. September 2024 von 13 bis 17 Uhr stehen im Stadtpark, Augarten, Volksgarten und ORF-Park kostenlose Erste-Hilfe-Stationen bereit.

Veröffentlicht am 9. September 2024, 19:40 / ©RK Vidic

Am 11. September 2024 können Grazerinnen und Grazer in vier Parks der Stadt lebensrettende Erste-Hilfe-Maßnahmen lernen. Anlässlich des Welttages der Ersten Hilfe am 14. September lädt das Rote Kreuz Graz-Stadt zu einem kostenlosen und öffentlichen Event ein, bei dem die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) im Fokus steht.

Erste-Hilfe-Training in vier Parks

Von 13 bis 17 Uhr stehen im Stadtpark, Augarten, Volksgarten und ORF-Park kostenlose Erste-Hilfe-Stationen bereit. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, die ihre Kenntnisse zur Wiederbelebung auffrischen oder neu erlernen möchten. „Wir wollen den Menschen die Angst vor der Ersten Hilfe nehmen und zeigen, dass es einfach ist, Leben zu retten“, erklärt das Rote Kreuz.

Leben retten leicht gemacht

Das Event bietet praktische Übungen an Übungspuppen, um die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu trainieren. Besonders wichtig: Bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. Mit sofortiger Hilfe können Betroffene die besten Überlebenschancen haben. „Viele Menschen wissen nicht, wie sie im Notfall handeln sollen. Unser Ziel ist es, diese Unsicherheit abzubauen“, so das Rote Kreuz.

Gratis-Schlüsselanhänger für die ersten Teilnehmer

Die ersten 50 Teilnehmererhalten einen Rotkreuz-Schlüsselanhänger mit Beatmungstuch als Dankeschön. Also nichts wie hin und gemeinsam dafür sorgen, dass Hilfe leicht und verständlich wird!