13-Jährige auf Schulweg angefahren: Fahrer ergriff die Flucht!

Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Autofahrer, der in Wels eine 13-jährige Schülerin angefahren und schwer verletzt hat.

Veröffentlicht am 9. September 2024, 19:52 / ©5 Minuten

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, dem 9. September 2024 entlang der Zeileisstraße in Wels. Als eine 13-jährige Schülerin die Straße überqueren wollte, um zur Schule zu gelangen, wurde sie von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren. Der Lenker fuhr die Zeileisstraße in südlicher Richtung. Durch den Aufprall stürzte die 13-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten oder sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.

Die Polizei Wels sucht dringend nach Zeugen

Der Unfallwagen wird als kleines, graues Auto beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wels-Sonderdienste unter der Telefonnummer 059133/474444 zu melden.