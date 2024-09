Auto kracht frontal in anderen Wagen: Unfall fordert zwei Verletzte

Veröffentlicht am 9. September 2024, 20:38 / ©Birgel/Stoxreiter

Am Montagnachmittag, den 9. September 2024, wurde die Freiwillige Feuerwehr Sankt Lorenz um 14.31 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B154 Mondsee Straße alarmiert. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Ausfahrt Golfplatz, als ein Autolenker von einer Seitenstraße auf die Bundesstraße einfuhr und dabei einen aus Mondsee kommenden Wagen übersah.

Frontalkollision mit schweren Folgen

Laut Andreas Birgel, dem Einsatzleiter der Feuerwehr St. Lorenz, krachte ein Auto frontal in die Fahrerseite des anderen Fahrzeugs. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Autos in den Straßengraben. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Rote Kreuz bereits vor Ort und versorgte die zwei verletzten Personen, die später mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

©Birgel/Stoxreiter Schwer beschädigtes Auto nach Frontalzusammenstoß auf der Mondsee Straße: Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben.

Koordiniertes Vorgehen bei der Rettung

Nach der Versorgung der Verletzten unterstützte die Feuerwehr bei der Reinigung der Fahrbahn und organisierte den Abtransport der stark beschädigten Fahrzeuge durch den Abschleppdienst. Der Einsatz von insgesamt 32 Einsatzkräften, einschließlich der Feuerwehr, des Roten Kreuzes, des Rettungshubschraubers Martin 3 und der Polizei, dauerte etwa zwei Stunden.