Feuerwehr Autal trauert: „Ein letztes ‚Gut Heil‘, Josef“

Am Samstag, dem 7. September 2024, musste die Freiwillige Feuerwehr Autal Abschied von ihrem geschätzten Hauptfeuerwehrmann Josef Schwarz genommen. „In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seinen Angehörigen“, so die Feuerwehr. „Ruhe sanft und in Frieden. Ein letztes ‚Gut Heil‘ von deinen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden“, teilt die Freiwillige Feuerwehr Autal.