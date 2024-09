Bis zu 500 Euro monatlich: Kärntner Wohnbeihilfe NEU nun fix

Ab Jänner ist es soweit, bis zu 500 Euro monatlich werden es sein. Ab wann du die Wohnbeihilfe NEU beantragen kannst und wie die Einkommensgrenzen festgelegt wurden, erfährst du hier.

„Modernstes Wohnbeihilfegesetz Österreichs“

Landesrätin Beate Prettner sprach in Ihrer Wortmeldung vom „modernsten Wohnbeihilfegesetz Österreichs“. Der Beschluss im Landtag fiel einstimmig aus. In ihrem Redebeitrag verwies Schaunig auf die seit 2013 gesetzten Schritte zur Sicherstellung einer leistbaren Wohnversorgung. Mit der Reform der Wohnbauförderung wurden die Mietensprünge, die es in der Vergangenheit gegeben hatte, geglättet. Und mit dem Mietensenkungsprogramm wurden die Mieten in Tausenden gemeinnützigen Wohnungen nachhaltig gesenkt. „All das hat dazu geführt, dass Kärnten die österreichweit niedrigsten Mieten hat“, betonte Schaunig. Parallel werden Jahr für Jahr rund 300 neue gemeinnützige Wohnungen in Kärnten errichtet und bestehende Wohnhäuser klimafit und modern saniert. „Wir bauen aber nicht nur Wände, sondern Räume zum Leben – für Familien, für Singles, für ältere Menschen mit Betreuungsbedarf, für Pflegefamilien, für Menschen mit Behinderungen. Wir integrieren Tagesstätten, Kindergärten, Arztpraxen – all das ist gemeinnütziger Wohnbau in Kärnten“, so die Landeshauptmannstellvertreterin.

SPÖ Feistritzer: „Von finanziellen Sorgen befreien“

Die Vorsitzende des Gesundheits- und Sozialausschusses im Kärntner Landtag, SPÖ-Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer betont, dass mit mehr als 50 Millionen Euro jährlich 40.000 Haushalte in Kärnten im Rahmen der Kärntner Wohnbeihilfe NEU effektiv unterstützt werden. „Der besondere Fokus auf Alleinerziehende, Familien mit Kindern oder ältere Menschen mit niedriger Pension wird zigtausende Menschen in Kärnten von finanziellen Sorgen beim Thema Wohnen befreien“, so Feistritzer.

FPÖ Angerer: „Schon lange überfällig“

Für FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer sei die Neuaufstellung der Kärntner Wohnbeihilfe schon lange überfällig. „Wir fordern schon lange die Zusammenführung der Unterstützungsleistungen im Bereich Wohnen bei einer zentralen Förderstelle und eine vereinfachte Antragstellung“, so Angerer. Ob die Maßnahmen der Wohnbeihilfe Neu wirklich greifen und wie von der Regierung angekündigt weniger Menschen Soforthilfe für Mietrückstände benötigen, werde sich erst in der Praxis zeigen. „Die Maßnahmen sind laufend zu evaluieren. Es ist ein erster Schritt, um die Armut und die große Armutsgefährdung in Kärnten zu bekämpfen, das unterstützen wir auch. Zugleich ist es aber nur eine Symptombekämpfung. Wir müssen endlich die Ursachen angehen, warum in den letzten Jahren die Mieten und Betriebskosten extrem gestiegen sind und sich heute viele Kärntnerinnen und Kärntner das Wohnen nicht mehr leisten können. Um den Betroffenen schnell zu helfen, fordert die FPÖ eine rückwirkende Auszahlung der Wohnbeihilfe Neu mit 1.1.2024 und ein echtes Wohnbaupaket“, erklärt Angerer abschließend.

ÖVP: „Unterstützung für die Betriebskosten“

ÖVP-Sozialsprecher Ronny Rull betont, dass die „Wohnbeihilfe neu“ nun auch Kärntnerinnen und Kärntner mit Wohneigentum offen steht. „Viele Menschen kommen nach einem Schicksalsschlag in finanzielle Bedrängnis und können sich Heizung und Strom nicht mehr leisten“, sagt Rull. „Deshalb war es für uns wichtig, dass Menschen in solchen Situationen Unterstützung für die Betriebskosten erhalten.“ Rull begrüße auch die Änderungen in der Abwicklung: „Wir haben mehrere Unterstützungsleistungen zusammengezogen, die künftig mit nur einem Antrag abgerufen werden können.“ Außerdem entlaste das neue Modell auch die Gemeinden finanziell.

Team Kärnten: „Grundrecht der Menschen auf Wohnraum sichern“

Als „wirkungsvolle Maßnahme im Kampf gegen Armut in unserem Bundesland“ sehen Team Kärnten-Chef und Bürgermeister Gerhard Köfer und der stellvertretende Team Kärnten Klubobmann im Landtag, Abgeordneter Gerhard Klocker, die völlige Neuaufstellung der Wohnbeihilfe: „Mit dieser wird ein essenzieller Beitrag zur Unterstützung der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohter und betroffener Bürger gesetzt und zudem auch die Verwaltung wesentlich vereinfacht. Das betrifft einerseits die Bezieher der Leistung und andererseits auch die öffentlichen Stellen.“ Als Quantensprung bezeichnen Köfer und Klocker, dass auch Wohnungs- bzw. Hauseigentümer Anspruch auf diese neue Leistung haben: „Das System wird hier grundlegend geändert. Auch diese Personen können in Schwierigkeiten kommen und werden nun von Fördermöglichkeiten nicht mehr ausgeschlossen.“ Auch Betriebs- und Heizkosten werden in der neuen Förderung abgebildet, was ebenfalls eine signifikante Verbesserung darstellt, insbesondere, weil Betriebskosten bis jetzt nicht berücksichtigt wurden, so Klocker. Köfer sieht in der Wohnbeihilfe neu auch einen maßgeblichen Beitrag, das Grundrecht der Menschen auf Wohnraum zu sichern und zur Verfügung zu stellen.

Die Grünen:

Die Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, Olga Voglauer, hält angesichts der Wohnbeihilfe neu, die heute im Rahmen einer Sonderlandtagssitzung zur Debatte stand, fest: „Die Wohnbeihilfe neu als Unterstützungsleistung der öffentlichen Hand ist wichtig, um jenen Kärntnerinnen und Kärntnern helfend unter die Arme zu greifen, die sich das eigene Dach über dem Kopf nicht mehr leisten können. Die geplante Aufstockung der Wohnbeihilfe trägt dazu bei, dass speziell kleine Einkommen nicht gänzlich von den Wohnkosten aufgefressen werden. Wohnen als Grundbedürfnis muss jedenfalls abgesichert werden.“ Voglauer betont allerdings auch, dass es zusätzliche Maßnahmen braucht, um die Ursachen hoher Wohnkosten zu bekämpfen. Neben der Ausbezahlung der Wohnbeihilfe solle auch der Soziale Wohnbau forciert werden und bei den freien Mieten Mietwucher vorzubeugen. Voglauer erwähnt abschließend, dass noch viele Maßnahmen umzusetzen seien, um nachhaltig leistbaren Wohnraum für die Kärntner zur Verfügung stellen zu können.