Großnichte startet emotionalen Aufruf: „Bitte kommt mit Motorräder zum Begräbnis“

Am Freitag, dem 6. September 2024, ereignete sich auf der L52 Rosegger Straße eine tragische Kollision, bei der Paul und Tanja S., beide 63 Jahre alt, ums Leben kamen. Die beiden Burgenländer waren auf dem Motorrad unterwegs, als sie in einer scharfen Kurve frontal mit einem Auto kollidierten. Sie Motorradfahrer verstarben noch an der Unfallstelle.

Großnichte ruft emotional zum Motorrad-Gedenken auf

In einer herzzerreißenden Botschaft hat die Großnichte der Verstorbenen einen besonderen Aufruf gestartet: Sie bittet die Biker-Community in einem Facebook-Posting, der Trauerfeier in Grafenschachen, Burgenland, mit einigen Motorrädern beizuwohnen, um ihrem Großonkel Paul und dessen Frau Tanja auf diese besondere Weise die letzte Ehre zu erweisen. Das Posting der Großnichte verbreitet sich rasant und wurde bereits über 2000 Mal geteilt. Das Mitgefühl ist überwältigend – nicht nur im Burgenland, sondern auch in Kärnten, besonders in Villach. Auch im südlichsten Bundesland Österreichs wird der Aufruf der Großnichte mit großer Anteilnahme weiterverbreitet.

„Wir würden uns von Herzen freuen“

„Wir würden uns von Herzen freuen, wenn ein paar Leute mit den Bikes zum Begräbnis kommen könnten, Pauli hätte sich das so gewünscht“, so Pauls Großnichte weiter. Die Trauerfeier für Paul und Tanja S. findet am Freitag, dem 13. September 2024, um 15 Uhr in der Aufbahrungshalle Grafenschachen statt. Im Anschluss wird das Paar zu seiner letzten Ruhestätte geleitet.

©KK Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 13. September 2024, um 15 Uhr in der Aufbahrungshalle Grafenschachen statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2024 um 21:35 Uhr aktualisiert