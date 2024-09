Von Wien nach Rom über Nacht: Neuer ÖBB-Nightjet feiert Start

Der Nightjet der neuen Generation wird am 10. September 2024 seine Premierenfahrt von Wien nach Rom absolvieren. Neben Wien ist auch München direkt an die italienische Hauptstadt angebunden. Feierlich verabschiedet wurde der Zug von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und ÖBB CEO Andreas Matthä am Wiener Hauptbahnhof. Dieser neue Zugtyp verspricht nicht nur höchsten Komfort, sondern ist auch ein bedeutender Schritt für umweltfreundliches Reisen in Europa.

©ÖBB / Marek Knopp Von links nach rechts: EU-Kommissionsvertreter Christian Wigand, Stadtrat Peter Hanke, Botschafter Giovanni Pugliese, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, ÖBB CEO Andreas Matthä

Innovatives Design für mehr Komfort

Mit dem neuen Nightjet setzen die ÖBB auf modernste Technik und Design. Die siebenteiligen Züge bieten Platz für bis zu 254 Reisende und sind mit neuesten Annehmlichkeiten wie WLAN, USB-Lademöglichkeiten und einer verbesserten Netzfunktion ausgestattet. Ein Highlight sind die Mini Cabins, die Privatsphäre und Komfort für Alleinreisende bieten. Die Ausstattung richtet sich an die Bedürfnisse moderner Reisender und bringt einen erheblichen Komfortsprung im Nachtzugverkehr.

Günstige Tickets für umweltfreundliche Mobilität

Für preisbewusste Reisende bietet die ÖBB Sparschiene Tickets ab 34,90 Euro im Sitzwagen und ab 54,90 Euro in den neuen Mini Cabins. Auch Familien und Gruppen kommen auf ihre Kosten, mit Liegewagenplätzen ab 54,90 Euro und Schlafwagenoptionen ab 99,90 Euro. Tickets sind über diverse Kanäle, darunter die ÖBB App und der Online-Ticketshop, erhältlich.