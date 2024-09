Sonnenschein kehrt zurück: Herbstwetter bringt bis zu 24 Grad

Während sich die Nebelfelder am Vormittag rasch auflösen, bleibt es in der Obersteiermark zunächst trüb mit leichtem Regen, besonders im Bezirk Liezen.

Ein mäßiger Nordwestwind sorgt am Dienstag in der Steiermark für viel Sonne. Während sich die Nebelfelder am Vormittag rasch auflösen, bleibt es in der Obersteiermark zunächst trüb mit leichtem Regen, besonders im Bezirk Liezen. Ab Mittag zeigt sich aber auch hier die Sonne. Die Temperaturen reichen von frischen 9 bis 14 Grad am Morgen bis zu angenehmen 16 bis 24 Grad am Nachmittag, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.