Holländer stürzt mit Motorrad und prallt gegen Leitschiene

Am Montagnachmittag, dem 9. September, kam es auf der Flattnitzerstraße (L 63) in der Gemeinde Glödnitz zu einem Verkehrsunfall. „In Jauernig, Gemeinde Glödnitz, Bezirk St. Veit an der Glan, kam der 58-jährige Niederländer aus bisher unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitschiene und stürzte in weiterer Folge auf die Fahrbahn“, heißt es seitens der Polizei.

Ins UKH Klagenfurt geflogen

Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung durch ein Notarztteam per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. „Am Motorrad entstand leichter Sachschaden“, heißt es abschließend.