Großbrand in Bregenz: Stallgebäude in Flammen, alle Tiere gerettet

Am Montagabend, dem 9. September 2024, gegen 20.30 Uhr, brach in einem Stallgebäude in Schwarzenberg, Vorarlberg, aus noch ungeklärter Ursache ein verheerender Brand aus. Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte umgehend die Feuerwehr, während der Besitzer des Hofes zusammen mit seinen Söhnen und weiteren Helfern alle 30 Kühe und 3 Kälber aus dem brennenden Stall in Sicherheit bringen konnte. Auch die landwirtschaftlichen Maschinen wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht, bevor das Gebäude in kürzester Zeit in Vollbrand stand.

Schwierige Löscharbeiten: Wasser musste von Schwimmbad genommen werden

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des knappen Löschwassers äußerst schwierig. Um genügend Wasser zur Verfügung zu haben, mussten Schläuche vom nahegelegenen Schwimmbad bis zum Brandort verlegt werden. Neben dem eigentlichen Brandherd sicherten die Feuerwehren auch die angrenzenden Nachbarhäuser. Die in einer Ferienwohnung auf dem Hof untergebrachten Gäste wurden in eine andere Unterkunft verlegt, während einige Nachbarn freiwillig ihre Häuser verließen und in einer Notunterkunft der Gemeinde untergebracht wurden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Reuthe, Bezau, Andelsbuch, Egg, Schwarzenberg, Müselbach, Egg-Großdorf, Lingenau, Alberschwende, Hörbranz mit insgesamt ca. 250 Feuerwehrleuten, 2 Rettungsfahrzeuge, 1 Notarzt-Einsatzfahrzeug, 5 First Responder, 15 Sanitäter und 4 Polizeistreifen.