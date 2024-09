Woerthersee-Swim-Austria 2024 lockte Schwimmer aus aller Welt nach Kärnten

Insgesamt nahmen Athleten aus 37 Nationen teil und stellten ihr Können und ihre Leidenschaft für den Open-Water-Sport eindrucksvoll unter Beweis. Mit acht verschiedenen Distanzen bot das Wörthersee-Swim-Austria allen Open- Water-Begeisterten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf höchstem Niveau zu zeigen. Die prestigeträchtigste Distanz von 34 Kilometern, die bereits im Winter ausgebucht war, zog internationale Spitzenschwimmer an. Der Spanier Jordi Sanches stellte auf dieser Strecke einen neuen Rekord auf, indem er die Distanz in 09:37:00 Stunden zurücklegte.

Woerthersee-Swim-Austria 2024: Open-Water-Swimming auf höchstem Niveau

Besonders beeindruckend war auch die Leistung des US-Amerikaners John Batchelder, einem der besten Marathonschwimmer weltweit, der diese Strecke im Butterfly in unglaublichen 12:30:00 Stunden bewältigte. Ebenfalls unter den Top- Platzierungen befanden sich Bojan Maric aus Serbien, Benhart Salomo Partigor aus Indonesien und Gertjan Bisschop aus Belgien. Den Sieg in der 34-km-Staffel holten sich Bas Driel und Ed Beurskens aus den Niederlanden.

In der 17-km-Distanz triumphierte der Italiener Bruno Orizio mit einem spektakulären Finish vor dem Deutschen Maximilian Klein. Den dritten Platz sicherte sich der ungarische Schwimmer Benke Balint. Eine herausragende Leistung zeigten auch die beiden 14-jährigen Juniorschwimmerinnen Paula Patera und Jasmine Backes, die in der 10-km-Distanz in der Kategorie „Female“ einen Sensationssieg mit Zeiten von 2:41:12 bzw. 2:41:14 erzielten. Neben den individuellen Erfolgen glänzte das Event auch durch beeindruckende Teamergebnisse. Der Wörthersee-Team-Cup ging an das Team S-Club aus Weißrussland, gefolgt von Teams aus England und Deutschland. Dies unterstreicht einmal mehr, dass der Wörthersee nicht nur eine Herausforderung für Einzelkämpfer, sondern auch für Teams bietet.