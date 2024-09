Alkoholisiert, kein Führerschein: Motorradfahrer flüchtete vor Polizei

Am 9. September um 20.40 Uhr hielt eine Zivilstreife vor einer Ampelanlage auf dem Südring in Klagenfurt wegen Rotlichtes der Anlage an. Ein vorerst unbekannter Lenker eines Motorrades überquerte die Kreuzung trotz des in Fahrtrichtung ausstrahlenden Rotlichtes. Bei der anschließenden Nachfahrt ignorierte der Lenker sämtliche Anhaltezeichen und bog schließlich auf einen Geh- und Radweg ab, wodurch eine weitere Nachfahrt nicht mehr möglich war.

Mann ziemlich sicher alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Nach kurzer Fahndung konnte der Lenker, ein 45-jähriger Mann aus Klagenfurt, im Stadtgebiet angehalten werden. Der Mann war offensichtlich alkoholisiert. Ein Alkotest wurde von ihm verweigert. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Auf dem Motorrad war ein gestohlenes Kennzeichen montiert. Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Behörde wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt.