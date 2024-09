Erwischt: Illegales Fahrzeug in Wien aufgedeckt, Fahrer angezeigt

In Wien-Rudolfsheim deckte die Polizei ein nicht zugelassenes Fahrzeug auf. Der Fahrer wurde angezeigt.

Veröffentlicht am 10. September 2024, 07:25 / ©cherokee4-stock.adobe.com

Am Donnerstag, den 5. September 2024, gegen 11.45 Uhr, führte ein Kontrollorgan der Parkraumüberwachung in der Ullmannstraße in Wien-Rudolfsheim Fünfhaus eine Routinekontrolle durch. Dabei fiel ihm ein Fahrzeug auf, dessen Begutachtungsplakette nicht mit dem Kennzeichen übereinstimmte. Um den Verdacht weiter zu überprüfen, wurde ein besonders geschulter Beamter der Landesverkehrsabteilung hinzugezogen.

Fahrzeug nicht zugelassen: Fahrer wurde angezeigt

Nach einer gründlichen Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen war und die Kennzeichen missbräuchlich verwendet wurden. Der 27-jährige Fahrzeugbesitzer, ein serbischer Staatsbürger, wurde daraufhin mehrfach verwaltungsstraf- und strafrechtlich angezeigt. Die Polizei setzte die notwendigen Maßnahmen, um das Fahrzeug aus dem Verkehr zu ziehen.