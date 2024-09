Pflegewohnheim Peter Rosegger feiert 10-Jahr-Jubiläum

Veröffentlicht am 10. September 2024, 07:49 / ©Stadt Graz/Fischer

Kleine familiäre Wohngemeinschaften mit zentralem Wohn- und Speisebereich, einladende Terrassen und eine großzügige Parkanlage zählen seither zum Zuhause der rund 100 Bewohner, die von den GGZ Mitarbeitern bestens betreut werden. Zeit also dieses 10-jährige Bestehen gebührend zu feiern.

Holzbau mit „Zuhause-Gefühl“

Ein Holzbau in Passivhausstandard mit Photovoltaikanlage, eine familiäre Wohnumgebung mit einem Maximum an Alltagsnähe und „Zuhause-Gefühl“, anstatt langen Fluren und unpersönlichen Zimmern, großzügige Grünflächen und Atriuminnenhöfe – Das war das Ziel, dass die GGZ gemeinsam mit der gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft ENW mit der Eröffnung des neuen Pflegewohnheims erreichen wollten. Heute gestaltet ein tolles Team aus Pflegekräften, Senioren, Therapeuten und Verwaltungsangestellten gemeinsam den Tagesablauf der Bewohner. Im Rahmen der heutigen 10 Jahres Feier konnten Bewohner, Mitarbeiter und Stakeholder einmal mehr das tolle Ambiente dieses Green Building zertifizierten Hauses genießen.

Begleitet von Musik und Kulinarik

Das Jubiläumsfest, das mit Ansprachen von GGZ Stellvertretung Brigitte Hermann, Stadtrat Robert Krotzer, Universalmuseum Joanneum Mitarbeiter und Peter Rosegger Experte Christian Pomberer, Pflegedienstleiter Christoph Kocher sowie Heimleiter Robert Zoglmeier eröffnet wurde, stand ganz im Zeichen von Namensgeber Peter Rosegger. So konnten die Besucher eine umfangreiche Peter Rosegger Ausstellung im Foyer des Pflegewohnheims besuchen, die in Zusammenarbeit mit dem Universalmuseum Joanneum entstanden ist. Zudem wurden Besichtigungen durch das Pflegewohnheim angeboten. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von rund 40 Musikanten des Musikvereins Lieboch. Aber auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. So wurden die Gäste im Rahmen eines Show Cookings mit steirischen Schmankerln aus der Region verwöhnt.