Feuer-Drama in Freistadt: Asylunterkunft brennt nieder – Mehrere Verletzte

Schock im Mühlviertel: Asylunterkunft in Brand – Bewohner evakuiert.

Veröffentlicht am 10. September 2024, 07:53 / ©TEAM FOTOKERSCHI / SIMON BRANDSTÄTTER

Laut Medienberichten brach in der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr ein Brand in einem ehemaligen Gasthaus in Schönau im Mühlkreis aus. Die Unterkunft, die als Asylheim genutzt wurde, war aufgrund des Feuers sofort nicht mehr bewohnbar. Die Flammen griffen rasch um sich, wie Patrick Rosinger, der Einsatzleiter der Feuerwehr Oberndorf, berichtete. Er erklärte, dass beim Eintreffen der Feuerwehr bereits erheblicher Brand im Bereich der ehemaligen Gaststube und auch im ersten Stockwerk vorhanden war.

©TEAM FOTOKERSCHI / SIMON BRANDSTÄTTER Das ehemalige Gasthaus in Schönau im Mühlkreis nach dem verheerenden Brand. Die Unterkunft für Asylwerber wurde vollständig zerstört.

Feuerwehreinsatz und Evakuierung

Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar unter Kontrolle bringen, aber das Gasthaus brannte vollständig nieder. Etwa 200 Feuerwehrleute waren rund zwei Stunden im Einsatz. Die nahegelegenen Nachbarhäuser konnten dank der schnellen und umfassenden Maßnahmen der Einsatzkräfte geschützt werden. Ein nahegelegener Löschwasserbehälter erleichterte die Arbeit der Feuerwehrleute, dennoch wurde Alarmstufe 3 ausgerufen, um den Brand effektiv zu bekämpfen.

Mehrere Personen mit Rauchgasvergiftungen

Alle Asylwerber konnten sich rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten. Sechs Bewohner erlitten jedoch Rauchgasvergiftungen und mussten zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die insgesamt 16 Bewohner der Unterkunft wurden vorübergehend im Pfarrheim der Gemeinde untergebracht. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und wird von den Ermittlungsbehörden untersucht.

