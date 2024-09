„Sehenswert“: Neue Ausstellung in der Galerie LKH Graz II West

Die freischaffende Künstlerin, Judith Reßler nimmt Lebenssituationen und Augenblicke ihres Künstlerlebens wahr und verarbeitet sie zuweilen humorvoll in ihren Werken. In ihren Arbeiten beleuchtet Reßler intime und oft verborgene Momente des menschlichen Daseins. Mit einem prägnanten Malstil fängt sie das Volumen der ungeschönten Körperwelten ein und stellt Situationen dar, die viele lieber verbergen würden. Ihre Werke gehen einerseits schonungslos mit der Entblößung des weiblichen Körpers um, beleuchten mit sicherer Technik zwischenmenschliche Seelenzustände auf der Leinwand, können andererseits aber auch ganz spielerisch und witzig mit Selbstverständlichkeiten wie alten Schuhen oder Tieren umgehen.

Über Reßler

Die in Graz geborene Künstlerin absolvierte ihr Studium an der Universität für angewandte Kunst in Wien und kann auf zahlreiche Ausstellungen in Wien und in der Steiermark zurückblicken. Ihr vielseitiges künstlerisches Schaffen umfasst auch Illustrationen, Trickfilme und Wandmalereien. Zu sehen sind ihre Bilder noch bis Ende November in der Galerie am Standort West.