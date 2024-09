Einfamilienhaus in Flammen: Etagenheizung löst Feuer in Osttirol aus

Ein Einfamilienhaus in Kals am Großglockner wurde durch ein Feuer schwer beschädigt – die Bewohnerinnen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ein Einfamilienhaus in Kals am Großglockner wurde durch ein Feuer schwer beschädigt – die Bewohnerinnen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Am Montagnachmittag, den 9. September 2024, geriet ein Einfamilienhaus in Kals am Großglockner, Bezirk Lienz, in Brand. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr, als die 75-jährige Hausbewohnerin und ihre 32-jährige Pflegerin, beide im Haus anwesend, plötzlich Rauch bemerkten. Schnell wurde klar, dass ein Feuer im Bereich der Etagenheizung in der Küche ausgebrochen war. Vermutlich führte ein Hitzestau zu dem gefährlichen Brand.

Einsatzkräfte verhindern Ausbreitung des Feuers

Dank des schnellen Handelns konnten sich die beiden Frauen unverletzt aus dem brennenden Haus retten. Sie wurden vorübergehend bei Bekannten untergebracht, da das Haus aufgrund des Brandschadens derzeit nicht bewohnbar ist. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 74 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen aus den umliegenden Orten an, darunter Kals am Großglockner, Huben, Hopfgarten, Matrei in Osttirol und Lienz. Unterstützt wurden sie von Rettungskräften aus Matrei in Osttirol sowie einer Polizeistreife. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung auf angrenzende Gebäude zu verhindern.