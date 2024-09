Welttag der Suizidprävention: Hier gibt es Hilfe in Krisensituationen

Auch wenn die Gesamtzahl der Selbsttötungen zurückgeht, liegt Österreich noch immer über dem europäischen Durchschnitt. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind Suizide die zweithäufigste Todesursache nach Unfällen. Im Jahr 2022 starben in der Steiermark 209 Menschen durch Suizid, 14 davon waren Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 21 Jahren.

„Niemand muss alleine mit psychischen Krisen fertig werden“

„Die Seele leidet still. Dadurch kann das Gefühl entstehen, dass man mit seinen Sorgen und Ängsten allein ist. Aber: Niemand muss alleine mit psychischen Krisen fertig werden! Mit PSY-NOT und dem Projekt GO-ON, mit unseren psychosozialen Beratungsstellen und sozialpsychiatrischen Ambulatorien, haben wir in der Steiermark ein dichtes Unterstützungsnetz, das Menschen helfen kann, aus dieser scheinbar ausweglosen Situation rauszukommen″, betont Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl anlässlich des Welttags der Suizidprävention am 10. September. Und Klubobmann Hannes Schwarz ergänzt: „Jeder Suizid ist eine Tragödie, die uns alle betrifft und zum Handeln aufruft. In der Steiermark sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und setzen auf ein starkes Netz an Unterstützungsangeboten. Projekte wie PSY-NOT und GO-ON bieten lebensnotwendige Hilfe und Prävention, um betroffenen Mitmenschen eine Perspektive und Hoffnung zu geben.″

46 Mio. Euro für die psychische Gesundheit

Insgesamt investiert das Land Steiermark heuer 46 Millionen Euro in die psychische Gesundheit der Steirerinnen und Steirer. Neu eingeführt wurde das integrierte Hometreatment, durch das Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen in ihrem familiären Umfeld betreut und unterstützt werden. Zudem wurde das Krisentelefon PSY-NOT ausgebaut und das Projekt „GO-ON Suizidprävention Steiermark″ weitergeführt.