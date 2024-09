Sehr cool: Das Indian Summer Street Festival findet wieder statt

Das Indian Summer Festival in Velden findet wieder statt.

Das Indian Summer Festival in Velden findet wieder statt.

Veröffentlicht am 10. September 2024, 08:38 / ©Veldener Tourismus Gesellschaft, k.K.

Das 1. Indian Summer Street Festival, das im September 2023 große Erfolge feierte, kehrt vom 20. bis 22. September 2024 zurück nach Velden am Wörthersee. An drei Tagen können Besucher von Freitag bis Sonntag in das Festival eintauchen und sich auf ein abwechslungsreiches Programm im Boho-Flair freuen.

Indidan Summer Festival

Von 13 bis 22 Uhr am Freitag und Samstag sowie von 10 bis 17 Uhr am Sonntag erwarten die Gäste Top Livemusik und DJs, vielfältiges Streetfood, Kunsthandwerk und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, die für Top-Stimmung sorgen. In der Kids Zone im Kurpark von Velden wartet ein großes Spektakel mit abwechslungsreichem Kinderprogramm, welches die Augen von Groß und Klein zum Strahlen bringt.

