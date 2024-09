Zum Schulstart: Kids dürfen gratis zum nächsten Austria Klagenfurt Match

Kinder bis zum Alter von 14 erhalten freien Eintritt für das Match der Violetten in der siebten Runde der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 am 21. September (17 Uhr) im Wörthersee-Stadion gegen den TSV Hartberg. „Wir haben rund 50 Schulen in Klagenfurt und der näheren Umgebung angeschrieben und würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele unser Angebot annehmen. Pro Klasse können Karten für 25 Kinder und fünf Erwachsene bestellt werden. Die Tickets werden dann auf Wunsch per Mail verschickt oder können auch in der Geschäftsstelle abgeholt werden“, sagt Christian Reichenhauser, Ticket-Manager der Austria.

So kannst du dein Kind anmelden

Anmeldungen sind unter der Mail-Adresse [email protected] möglich. Es müssen hier lediglich der Name der Schule, der Klassen und jeweils die Anzahl der Personen angegeben werden. Anmeldeschluss ist Freitag, 20. September, 12 Uhr. Mit lautstarker Unterstützung der Kids soll der nächste Heimerfolg eingefahren werden. „Die Austria geht heuer mit einer jungen, hungrigen Mannschaft an den Start, mit der sich die Kärntnerinnen und Kärntner identifizieren können. Es ist unser Ziel, immer wieder neue Fans für unseren Verein zu gewinnen und zu begeistern. Mit dieser Aktion zum Schulstart geben wir ihnen die Möglichkeit, ein Bundesliga-Match im Stadion zu verfolgen und die Atmosphäre hautnah zu erleben“, sagt Geschäftsführer Peer Jaekel.

Auch Busreisen stehen zur Verfügung

In Kooperation mit Austria-Partner JUWAN stehen bei Bedarf auch Busreisen nach Waidmannsdorf und wieder zurück zur Verfügung. Angebote zum Aktionspreis können telefonisch unter 04227-30250 oder per Mail an [email protected] angefragt und gebucht werden.Nach der Länderspiel-Pause steht für Chefcoach Peter Pacult und sein Team zunächst ein Auswärtsspiel am Programm. In der sechsten Runde geht es am Samstag (17 Uhr, Sky live) zu Red Bull Salzburg. Es ist das Duell des Tabellenvierten mit dem Sechsten, beide Kontrahenten trennen nur zwei Punkte.